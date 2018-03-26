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Українці знизили споживання бензину і дизпалива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.
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R2
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:07
На газ перешли
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sensei
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:41
Стали меньше їздить.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:45
ага. стали меньше ездить. вы еще скажите, на теслы перешли. утром и вечером, наблюдая проспект победы, так и думается, что снизили
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sequence
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:30
sequence написав:
ага. стали меньше ездить. вы еще скажите, на теслы перешли. утром и вечером, наблюдая проспект победы, так и думается, что снизили
Через сніг їздити стали таки да менше. Це корисно, поправили платіжний баланс, адже паливо в основному імпортне. :-)
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andriyzhagun
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