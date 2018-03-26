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Українці знизили споживання
бензину і дизпалива

Українці знизили споживання бензину і дизпалива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:07

Українці знизили споживання бензину і дизпалива

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Українці знизили споживання бензину і дизпалива.
R2
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На газ перешли
sensei
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:41

Стали меньше їздить.
sena_2008atp
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ага. стали меньше ездить. вы еще скажите, на теслы перешли. утром и вечером, наблюдая проспект победы, так и думается, что снизили
sequence
 
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  sequence написав:ага. стали меньше ездить. вы еще скажите, на теслы перешли. утром и вечером, наблюдая проспект победы, так и думается, что снизили

Через сніг їздити стали таки да менше. Це корисно, поправили платіжний баланс, адже паливо в основному імпортне. :-)
andriyzhagun
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