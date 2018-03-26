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Українці знизили споживання бензину і дизпалива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:49
nickvlk1 написав:
[*]andriyzhagun
Наш ответ ОПЕКу.-) И таки да, для платежного баланса полезно. А еще, если бы у нас из украинской нефти делали нормальный бензин, а не то что продают на заправках АНП, то платежный баланс улучшился бы еще лучше.
Про АНП напрасно. Норм бензин. Друг 5 или 6 лет тюксон заправлял, в 70% на 1 заправке, полет нормальный.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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