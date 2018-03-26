Українці знизили споживання бензину і дизпалива

Про АНП напрасно. Норм бензин. Друг 5 или 6 лет тюксон заправлял, в 70% на 1 заправке, полет нормальный.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:49
Про АНП напрасно. Норм бензин. Друг 5 или 6 лет тюксон заправлял, в 70% на 1 заправке, полет нормальный.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:42
увеличения продаж газа не соответствует уровню снижения продаж бензина, так что всё-таки меньше стали ездить...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:52
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