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Українці знизили споживання
бензину і дизпалива

Українці знизили споживання бензину і дизпалива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:49

  nickvlk1 написав:[*]andriyzhagun

Наш ответ ОПЕКу.-) И таки да, для платежного баланса полезно. А еще, если бы у нас из украинской нефти делали нормальный бензин, а не то что продают на заправках АНП, то платежный баланс улучшился бы еще лучше.

Про АНП напрасно. Норм бензин. Друг 5 или 6 лет тюксон заправлял, в 70% на 1 заправке, полет нормальный.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:42

  sensei написав:На газ перешли

увеличения продаж газа не соответствует уровню снижения продаж бензина, так что всё-таки меньше стали ездить...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:52

  Тракторист написав:
  sensei написав:На газ перешли

увеличения продаж газа не соответствует уровню снижения продаж бензина, так что всё-таки меньше стали ездить...


Есть еще вариант: начали пробивать чеки и не завозить бензин контрабасом.
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