Українці знизили споживання бензину і дизпалива

Про АНП напрасно. Норм бензин. Друг 5 или 6 лет тюксон заправлял, в 70% на 1 заправке, полет нормальный.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 14:49
Про АНП напрасно. Норм бензин. Друг 5 или 6 лет тюксон заправлял, в 70% на 1 заправке, полет нормальный.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:42
увеличения продаж газа не соответствует уровню снижения продаж бензина, так что всё-таки меньше стали ездить...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:52
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:48
В Украине нет нормального бензина по определению, любой человек хоть раз выезжавший в Европу на своем авто может это подтвердить, например, по расходу топлива на 100км пробега, на залитом здесь и там - на европейском проезжаешь однозначно на 10% больше и даже двигатель работает по-другому .
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:08
если отойти от цены, то по этим киевским дорогам ездить больно, я таких ям за всю историю не помню, машину жалко. Может реально на маршрутку пересесть?
Надя, надеюсь твой план реализуют, бо кина не будет.
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:32
Покупайте электро. Электричество точно никто не бодяжит.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:39
для начала нужно решить вопросы с высокой первоначальной стоимостью и стоимостью технического обслуживания/ремонта электромобилей, а потом с инфраструктурой...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:45
Ремонт Nissan LEAF: АКБ за $3-6 тыс. и замена масла
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:01
Наивный. Вы вопросом активной/реактивной мощности поинтересуйтесь, перед тем как такие смелые заявления делать. А за компанию можно поинтересоваться: откуда берется электричество, сколько выбрасывается СО2 при изготовлении источников "зеленой энергии", какой объем вредных веществ образуется при производстве аккумуляторов (и компонентов, из которых их изготавливают), как эти самые аккумуляторы экологично можно утилизировать/восстанавливать.
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:09
Токсичность лития в два раза выше чем у обычной поваренной соли (ЛД50 хлорида лития 1.5 грамма, хлорида натрия 3 грамма). Выбрасывать литиевые аккумуляторы все равно, что выбрасывать алюминиевые/медные провода, 1 кг лития 21$, его сразу найдут и сдадут в переработку.
Ну а производить электричество можно хоть на вашем приусадебном участке с солнечной батареи или ветряка, в отличие от нефти которая труднодобываема и не везде есть. Причем добыча нефти намного больше наносит вреда природе чем даже авария на ядерной электростанции. Просто там где добывают ничто не растет и никто не живет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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