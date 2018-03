Українці знизили споживання бензину і дизпалива

Додано: Чет 29 бер, 2018 19:32

antikkristall написав: В Украине нет нормального бензина по определению, любой человек хоть раз выезжавший в Европу на своем авто может это подтвердить, например, по расходу топлива на 100км пробега, на залитом здесь и там - на европейском проезжаешь однозначно на 10% больше и даже двигатель работает по-другому .



Покупайте электро. Электричество точно никто не бодяжит.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda