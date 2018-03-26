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Українці знизили споживання
бензину і дизпалива

Українці знизили споживання бензину і дизпалива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:49

  nickvlk1 написав:[*]andriyzhagun

Наш ответ ОПЕКу.-) И таки да, для платежного баланса полезно. А еще, если бы у нас из украинской нефти делали нормальный бензин, а не то что продают на заправках АНП, то платежный баланс улучшился бы еще лучше.

Про АНП напрасно. Норм бензин. Друг 5 или 6 лет тюксон заправлял, в 70% на 1 заправке, полет нормальный.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:42

  sensei написав:На газ перешли

увеличения продаж газа не соответствует уровню снижения продаж бензина, так что всё-таки меньше стали ездить...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:52

  Тракторист написав:
  sensei написав:На газ перешли

увеличения продаж газа не соответствует уровню снижения продаж бензина, так что всё-таки меньше стали ездить...


Есть еще вариант: начали пробивать чеки и не завозить бензин контрабасом.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:48

  SMOKE написав:
  nickvlk1 написав:[*]andriyzhagun

Наш ответ ОПЕКу.-) И таки да, для платежного баланса полезно. А еще, если бы у нас из украинской нефти делали нормальный бензин, а не то что продают на заправках АНП, то платежный баланс улучшился бы еще лучше.

Про АНП напрасно. Норм бензин. Друг 5 или 6 лет тюксон заправлял, в 70% на 1 заправке, полет нормальный.


В Украине нет нормального бензина по определению, любой человек хоть раз выезжавший в Европу на своем авто может это подтвердить, например, по расходу топлива на 100км пробега, на залитом здесь и там - на европейском проезжаешь однозначно на 10% больше и даже двигатель работает по-другому :) .
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:08

если отойти от цены, то по этим киевским дорогам ездить больно, я таких ям за всю историю не помню, машину жалко. Может реально на маршрутку пересесть?
Надя, надеюсь твой план реализуют, бо кина не будет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:32

  antikkristall написав:В Украине нет нормального бензина по определению, любой человек хоть раз выезжавший в Европу на своем авто может это подтвердить, например, по расходу топлива на 100км пробега, на залитом здесь и там - на европейском проезжаешь однозначно на 10% больше и даже двигатель работает по-другому :) .


Покупайте электро. Электричество точно никто не бодяжит.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:39

  AlifeSoft написав:
  antikkristall написав:В Украине нет нормального бензина по определению, любой человек хоть раз выезжавший в Европу на своем авто может это подтвердить, например, по расходу топлива на 100км пробега, на залитом здесь и там - на европейском проезжаешь однозначно на 10% больше и даже двигатель работает по-другому :) .

Покупайте электро. Электричество точно никто не бодяжит.

для начала нужно решить вопросы с высокой первоначальной стоимостью и стоимостью технического обслуживания/ремонта электромобилей, а потом с инфраструктурой...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:45

  Тракторист написав:для начала нужно решить вопросы с высокой первоначальной стоимостью и стоимостью технического обслуживания/ремонта электромобилей, а потом с инфраструктурой...


Ремонт Nissan LEAF: АКБ за $3-6 тыс. и замена масла
https://itc.ua/articles/remont-nissan-l ... ena-masla/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:01

  AlifeSoft написав: Покупайте электро. Электричество точно никто не бодяжит.

Наивный. Вы вопросом активной/реактивной мощности поинтересуйтесь, перед тем как такие смелые заявления делать. А за компанию можно поинтересоваться: откуда берется электричество, сколько выбрасывается СО2 при изготовлении источников "зеленой энергии", какой объем вредных веществ образуется при производстве аккумуляторов (и компонентов, из которых их изготавливают), как эти самые аккумуляторы экологично можно утилизировать/восстанавливать.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:09

  Radon написав:какой объем вредных веществ образуется при производстве аккумуляторов (и компонентов, из которых их изготавливают), как эти самые аккумуляторы экологично можно утилизировать/восстанавливать.


Токсичность лития в два раза выше чем у обычной поваренной соли (ЛД50 хлорида лития 1.5 грамма, хлорида натрия 3 грамма). Выбрасывать литиевые аккумуляторы все равно, что выбрасывать алюминиевые/медные провода, 1 кг лития 21$, его сразу найдут и сдадут в переработку.

Ну а производить электричество можно хоть на вашем приусадебном участке с солнечной батареи или ветряка, в отличие от нефти которая труднодобываема и не везде есть. Причем добыча нефти намного больше наносит вреда природе чем даже авария на ядерной электростанции. Просто там где добывают ничто не растет и никто не живет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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