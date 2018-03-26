В зарядке аккумуляторов используется только активная мощность, при этом большинство счетчиков считают только активную мощность. При этом преобразователи тока переменного в постоянный никак на отношение активной и реактивной мощности не влияют.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:13
В зарядке аккумуляторов используется только активная мощность, при этом большинство счетчиков считают только активную мощность. При этом преобразователи тока переменного в постоянный никак на отношение активной и реактивной мощности не влияют.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:30
AlifeSoft Я не о самом литии писал, а об его произоводстве (вернее веществах, которые при этом используют). Я не писал "выбросить" аккумулятор - это, действительно, расточительно. Вы поинтересовались процессом изготовления "панелек"-"ветряков" (как и из чего их изготавливают)? К сожалению, это тоже не совсем экологически чистый процесс! И тоже, зачастую, связанный с добычей и переработкой нефти, к Вашему сожалению.
Мне ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ верить тем данным, на которые Вы ссылаетесь по деградации батарей. Но личный опыт подсказывает, что ни одна из литиевых батареек в ноутбуках больше 5 лет не прожила. Не интересовался - что конкретно используется в Лифе, может быть в авто циклы "заряд-разряд" более щадящие, но физику отменить даже Илон Маск не силах. За ночь, "от розетки" машинка заряжаться не успевает, а для специальная зарядка требует немного других денег и трехфазного тока. Многие горожане себе это могут позволить?
Это, может и прогрессивная технология, но не все так красиво, как пиарщики-маркетологи расписывают!
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:34
Re: Українці знизили споживання бензину і дизпалива
Уже раньше была статья на финансе - говорилось о снижении за 2017 год примерно на 12 % (чуть меньше бензина, чуть больше дизеля).
При этом в обсуждении кто-то привел данные, что в том-же 2017-м потребление выросло примерно на 15%. То есть - вывод очевиден. Если в одном месте что-то убывает - в другом добавляется.
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