Українці знизили споживання бензину і дизпалива

Додано: Чет 29 бер, 2018 20:30

AlifeSoft Я не о самом литии писал, а об его произоводстве (вернее веществах, которые при этом используют). Я не писал "выбросить" аккумулятор - это, действительно, расточительно. Вы поинтересовались процессом изготовления "панелек"-"ветряков" (как и из чего их изготавливают)? К сожалению, это тоже не совсем экологически чистый процесс! И тоже, зачастую, связанный с добычей и переработкой нефти, к Вашему сожалению.



Мне ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ верить тем данным, на которые Вы ссылаетесь по деградации батарей. Но личный опыт подсказывает, что ни одна из литиевых батареек в ноутбуках больше 5 лет не прожила. Не интересовался - что конкретно используется в Лифе, может быть в авто циклы "заряд-разряд" более щадящие, но физику отменить даже Илон Маск не силах. За ночь, "от розетки" машинка заряжаться не успевает, а для специальная зарядка требует немного других денег и трехфазного тока. Многие горожане себе это могут позволить?



Это, может и прогрессивная технология, но не все так красиво, как пиарщики-маркетологи расписывают!