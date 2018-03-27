|
|
Скільки заробляють українці і де платять більше
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстатистики.
Дивися повний текст Скільки заробляють українці і де платять більше
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81095
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:15
Цифры до вычета налогов
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 440
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама