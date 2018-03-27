Про це повідомляє Держстатистики.
Дивися повний текст Скільки заробляють українці і де платять більше.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:15
Скільки заробляють українці і де платять більше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють українці і де платять більше.
Додано: Чет 29 бер, 2018 09:57
Если бы гривна “выросла” до паритета покупательной способности
:-) это никому не выгодно!
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:18
если учесть что и сам доллар становится более "деревянным" год от года в свете пресловутого импорта инфляции из Штатов, то до богатства общей массе населения явно не дожить
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:36
Кто же это такой "средний житель столицы"? Один в морге, второй жив- "средний" скорее жив или мертв?
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:10
Ага, это как в АТБ: пишут что зарплата 8 тысяч при семичасовом рабочем дне, а потом случайно оказывается, что зарплата всего 3-4 тысячи, а пахать при этом необходимо по 12-14 часов ежедневно. Полюс система жестких штрафов, дополнительные смены, общение с подчиненными исключительно матом и всё такое прочее...
реклама
|