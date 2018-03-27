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Скільки заробляють українці
і де платять більше

Скільки заробляють українці і де платять більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:15

Скільки заробляють українці і де платять більше

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстатистики.

Дивися повний текст Скільки заробляють українці і де платять більше.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:15

Цифры до вычета налогов
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:57

Если бы гривна “выросла” до паритета покупательной способности
:-) это никому не выгодно!
emp8080
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:18

если учесть что и сам доллар становится более "деревянным" год от года в свете пресловутого импорта инфляции из Штатов, то до богатства общей массе населения явно не дожить
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:36

Кто же это такой "средний житель столицы"? Один в морге, второй жив- "средний" скорее жив или мертв?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:10

Ага, это как в АТБ: пишут что зарплата 8 тысяч при семичасовом рабочем дне, а потом случайно оказывается, что зарплата всего 3-4 тысячи, а пахать при этом необходимо по 12-14 часов ежедневно. Полюс система жестких штрафов, дополнительные смены, общение с подчиненными исключительно матом и всё такое прочее...
ASDF
 
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