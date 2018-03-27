Авіакомпанія Ryanair має намір створити в Україні свій дата-центр для зберігання та обробки даних, де будуть працювати українські IT-фахівці.
Дивися повний текст Ryanair хоче дати роботу айтішникам в Україні.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 08:30
Ryanair хоче дати роботу айтішникам в Україні
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Дивися повний текст Ryanair хоче дати роботу айтішникам в Україні.
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:30
а лоукост не будет сотрудникам делать лоупэй? )
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