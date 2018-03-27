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Ryanair хоче дати роботу
айтішникам в Україні

Ryanair хоче дати роботу айтішникам в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:30

Ryanair хоче дати роботу айтішникам в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Ryanair має намір створити в Україні свій дата-центр для зберігання та обробки даних, де будуть працювати українські IT-фахівці.

Дивися повний текст Ryanair хоче дати роботу айтішникам в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:30

а лоукост не будет сотрудникам делать лоупэй? )
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:18

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Polly
 
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