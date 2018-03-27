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Мінфін може легалізувати
ігрові автомати в Україні

Мінфін може легалізувати ігрові автомати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 08:36

Мінфін може легалізувати ігрові автомати в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів розробило проект ліцензування лотерейного ринку, який відкриває лазівку для легалізації ігрових автоматів в Україні. Про це в ефірі 5 каналу заявила експерт у лотерейній сфері Зоряна Топорецька.

Дивися повний текст Мінфін може легалізувати ігрові автомати в Україні.
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