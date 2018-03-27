|
|
Мінфін може легалізувати ігрові автомати в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 08:36
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів розробило проект ліцензування лотерейного ринку, який відкриває лазівку для легалізації ігрових автоматів в Україні. Про це в ефірі 5 каналу заявила експерт у лотерейній сфері Зоряна Топорецька.
Дивися повний текст Мінфін може легалізувати ігрові автомати в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81095
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама