Відповідну постанову було ухвалено на засіданні 28 березня.
Дивися повний текст Проїзд подорожчає ще в одному місті.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:01
Проїзд подорожчає ще в одному місті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проїзд подорожчає ще в одному місті.
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:01
Согласен со Львовом : маршрутки - нарыв на теле транспортной коммуникации
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:36
Когда городской транспорт не ходил в начале 2000-х и маршрутки спасали ситуацию им были благодарны,теперь они нарыв.То же и с мафами.Пока не настроили супермаркетов все было в порядке,потом стали не плательщиками налогов и пр. А то,что люди вкладывали свои деньги и силы уже не в счёт - пошли вон.И какое будущее будет у такой страны?
back in USSR
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