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Проїзд подорожчає
ще в одному місті

Проїзд подорожчає ще в одному місті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:01

Проїзд подорожчає ще в одному місті

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну постанову було ухвалено на засіданні 28 березня.

Дивися повний текст Проїзд подорожчає ще в одному місті.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:01

Согласен со Львовом : маршрутки - нарыв на теле транспортной коммуникации
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:36

  papazina написав:Согласен со Львовом : маршрутки - нарыв на теле транспортной коммуникации

Когда городской транспорт не ходил в начале 2000-х и маршрутки спасали ситуацию им были благодарны,теперь они нарыв.То же и с мафами.Пока не настроили супермаркетов все было в порядке,потом стали не плательщиками налогов и пр. А то,что люди вкладывали свои деньги и силы уже не в счёт - пошли вон.И какое будущее будет у такой страны?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:57

  papazina написав:Согласен со Львовом : маршрутки - нарыв на теле транспортной коммуникации

а достаточно ли у Львова денег на комфортабельные автобусы? одно дело желания, а другое возможности?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:11

  slavek написав: Когда городской транспорт не ходил в начале 2000-х и маршрутки спасали ситуацию им были благодарны,теперь они нарыв.То же и с мафами.Пока не настроили супермаркетов все было в порядке,потом стали не плательщиками налогов и пр. А то,что люди вкладывали свои деньги и силы уже не в счёт - пошли вон.И какое будущее будет у такой страны?

вы хотите сказать - пока владельцы маршруток, имеющие места в горсоветах, в конце 90-х/начале 2000-х убивали коммунальный транспорт, зарезая финансирование на минимум - дабы не ремонтировали, а ездили добивая до неремонтопригодного состояния?
ну и да, "вложенные деньги" в скотовозики давным-давно отбились, и многократно. а тому гнилому хламу, что катается по городам, с неадекватными водятлами за рулем - место на автосвалке, а не на пассажирских маршрутах.
Xirss
 
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