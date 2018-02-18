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Проїзд подорожчає ще в одному місті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:01
Пропонуємо до обговорення:
Відповідну постанову було ухвалено на засіданні 28 березня.
Дивися повний текст Проїзд подорожчає ще в одному місті
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:01
Согласен со Львовом : маршрутки - нарыв на теле транспортной коммуникации
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papazina
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:36
papazina написав:
Согласен со Львовом : маршрутки - нарыв на теле транспортной коммуникации
Когда городской транспорт не ходил в начале 2000-х и маршрутки спасали ситуацию им были благодарны,теперь они нарыв.То же и с мафами.Пока не настроили супермаркетов все было в порядке,потом стали не плательщиками налогов и пр. А то,что люди вкладывали свои деньги и силы уже не в счёт - пошли вон.И какое будущее будет у такой страны?
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slavek
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:57
papazina написав:
Согласен со Львовом : маршрутки - нарыв на теле транспортной коммуникации
а достаточно ли у Львова денег на комфортабельные автобусы? одно дело желания, а другое возможности?...
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Додано: Чет 29 бер, 2018 21:11
slavek написав:
Когда городской транспорт не ходил в начале 2000-х и маршрутки спасали ситуацию им были благодарны,теперь они нарыв.То же и с мафами.Пока не настроили супермаркетов все было в порядке,потом стали не плательщиками налогов и пр. А то,что люди вкладывали свои деньги и силы уже не в счёт - пошли вон.И какое будущее будет у такой страны?
вы хотите сказать - пока владельцы маршруток, имеющие места в горсоветах, в конце 90-х/начале 2000-х убивали коммунальный транспорт, зарезая финансирование на минимум - дабы не ремонтировали, а ездили добивая до неремонтопригодного состояния?
ну и да, "вложенные деньги" в скотовозики давным-давно отбились, и многократно. а тому гнилому хламу, что катается по городам, с неадекватными водятлами за рулем - место на автосвалке, а не на пассажирских маршрутах.
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Xirss
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 06:01
slavek написав:
Когда городской транспорт не ходил в начале 2000-х и маршрутки спасали ситуацию им были благодарны,теперь они нарыв.То же и с мафами.Пока не настроили супермаркетов все было в порядке,потом стали не плательщиками налогов и пр. А то,что люди вкладывали свои деньги и силы уже не в счёт - пошли вон.И какое будущее будет у такой страны?
Xirss написав:
вы хотите сказать - пока владельцы маршруток, имеющие места в горсоветах, в конце 90-х/начале 2000-х убивали коммунальный транспорт, зарезая финансирование на минимум - дабы не ремонтировали, а ездили добивая до неремонтопригодного состояния?
ну и да, "вложенные деньги" в скотовозики давным-давно отбились, и многократно. а тому гнилому хламу, что катается по городам, с неадекватными водятлами за рулем - место на автосвалке, а не на пассажирских маршрутах.
Ну так назовите этих убийц городского транспорта в начале 2000-х в Киеве. Или это был Саша Омельченко?
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slavek
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