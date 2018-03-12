У четвер торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,44/26,48 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар піднявся на дефіциті пропозиції і пасивності НБУ.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:37
Міжбанк: долар піднявся на дефіциті пропозиції і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар піднявся на дефіциті пропозиції і пасивності НБУ.
Додано: Чет 29 бер, 2018 11:37
" международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1714 / 1,1715" - рылли?))
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