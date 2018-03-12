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Міжбанк: долар піднявся на
дефіциті пропозиції і...

Міжбанк: долар піднявся на дефіциті пропозиції і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:37

Міжбанк: долар піднявся на дефіциті пропозиції і...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,44/26,48 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар піднявся на дефіциті пропозиції і пасивності НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:37

" международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1714 / 1,1715" - рылли?))
vladus17
 
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