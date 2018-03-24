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Китай вводить нові
правила експрес-доставки

Китай вводить нові правила експрес-доставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:47

Китай вводить нові правила експрес-доставки

Пропонуємо до обговорення:
Нові правила покликані забезпечити тривалий розвиток динамічного сектора експрес-доставки.

Дивися повний текст Китай вводить нові правила експрес-доставки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:47

уже вторая или третья новость, которую только что прочитал - и ничего конкретного... генератор текста что ли работает?
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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