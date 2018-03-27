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Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Компанія обіцяє оперативно провести ремонтні роботи.
Дивися повний текст Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:17
ну да, никакого влияния . только жёлтый снег )
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-Segey-
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