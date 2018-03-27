Компанія обіцяє оперативно провести ремонтні роботи.
Дивися повний текст Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:17
Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:06
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:41
Как там в Румынии, не знаю. А вот ели бы подобная новость была у нас - суть одна - жди беды
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
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