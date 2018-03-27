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Названо наслідки аварії на
АЕС в 100 км від України

Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:17

Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України

Пропонуємо до обговорення:
Компанія обіцяє оперативно провести ремонтні роботи.

Дивися повний текст Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:17

ну да, никакого влияния . только жёлтый снег )
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:06

  -Segey- написав:ну да, никакого влияния . только жёлтый снег )

в данном случае, снег будет ночью светится, что позволит не зажигать фонари и сэкономить на том же электричестве
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:41

Как там в Румынии, не знаю. А вот ели бы подобная новость была у нас - суть одна - жди беды
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:12

Короче: все себя чувствуют гораздо лучше чем до аварии. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:15

  horrr написав:Как там в Румынии, не знаю. А вот ели бы подобная новость была у нас - суть одна - жди беды

В Японии тоже долго не признавали проблему. Везде руководящий состав ведет себя одинаково, никто не хочет признавать нанесенный ущерб людям и природе, тем более такой масштабный.

Накопленная постепенно радиация имеет свойство сильно бить в тот момент, когда уже не ждешь беды.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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