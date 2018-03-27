Компанія обіцяє оперативно провести ремонтні роботи.
Дивися повний текст Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:17
Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо наслідки аварії на АЕС в 100 км від України.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:06
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:41
Как там в Румынии, не знаю. А вот ели бы подобная новость была у нас - суть одна - жди беды
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:15
В Японии тоже долго не признавали проблему. Везде руководящий состав ведет себя одинаково, никто не хочет признавать нанесенный ущерб людям и природе, тем более такой масштабный.
Накопленная постепенно радиация имеет свойство сильно бить в тот момент, когда уже не ждешь беды.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:51
Жёлтый снег не от радиации, а от радости
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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