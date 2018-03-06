|
|
Омелян збирається мінімізувати вплив чиновників за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури назвав три основні мети для переведення всіх можливих реєстрів на блокчейн.
Дивися повний текст Омелян збирається мінімізувати вплив чиновників за допомогою блокчейну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81104
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:02
наш пострел везде поспел. Марс правда еще не освоил.
-
Jack Reacher
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама