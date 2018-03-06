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Омелян збирається мінімізувати
вплив чиновників за...

Омелян збирається мінімізувати вплив чиновників за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:02

Омелян збирається мінімізувати вплив чиновників за...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури назвав три основні мети для переведення всіх можливих реєстрів на блокчейн.

Дивися повний текст Омелян збирається мінімізувати вплив чиновників за допомогою блокчейну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:02

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