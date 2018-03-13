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Китайці випробували
колісний танк

Китайці випробували колісний танк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:10

Китайці випробували колісний танк

Пропонуємо до обговорення:
Китайський телеканал CCTV показав сюжет про випробування нових колісних танків, створених на базі бронетранспортерів NORINCO VP10 з колісною формулою 8x8. Судячи з відеозапису, нові машини вже проходять військові випробування. Коли танки можуть надійти на озброєння Народно-визвольної армії Китаю, наразі не відомо.

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