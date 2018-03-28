Міністерство юстиції України має намір запустити реєстр компаній-боржників з виплати заробітної плати, анонсував глава Мін'юсту Павло Петренко.
Дивися повний текст В Україні запустять реєстр компаній-боржників з виплати зарплат.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:40
В Україні запустять реєстр компаній-боржників з виплати...
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Дивися повний текст В Україні запустять реєстр компаній-боржників з виплати зарплат.
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