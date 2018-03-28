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В Україні запустять реєстр
компаній-боржників з виплати...

В Україні запустять реєстр компаній-боржників з виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:40

В Україні запустять реєстр компаній-боржників з виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції України має намір запустити реєстр компаній-боржників з виплати заробітної плати, анонсував глава Мін'юсту Павло Петренко.

Дивися повний текст В Україні запустять реєстр компаній-боржників з виплати зарплат.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:40

трамвай - 4грн., метро - 5грн., давай повышай минималку!
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