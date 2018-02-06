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Дуров пояснив, чим
викликаний збій в Telegram

Дуров пояснив, чим викликаний збій в Telegram
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:43

Дуров пояснив, чим викликаний збій в Telegram

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Telegram Павло Дуров пояснив збій в роботі месенджера, що стався в четвер, відключенням живлення серверів.

Дивися повний текст Дуров пояснив, чим викликаний збій в Telegram.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:43

Как это по-русски. Отключился свет!
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
horrr
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