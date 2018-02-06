Засновник Telegram Павло Дуров пояснив збій в роботі месенджера, що стався в четвер, відключенням живлення серверів.
Дивися повний текст Дуров пояснив, чим викликаний збій в Telegram.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:43
Дуров пояснив, чим викликаний збій в Telegram
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Дивися повний текст Дуров пояснив, чим викликаний збій в Telegram.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:43
Как это по-русски. Отключился свет!
Gútta cavát lapidém non ví, sed saépе cadéndo
(Капля долбит камень не силой, но частым падением)
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:56
Уж, боюсь подумать о том, что должно было произойти с датацентром с 2N+1 резервированием по питанию, а так-же его источниками бесперебойного питания и генераторами, чтобы сделать такую падлянку Дурову :) Это всё спецслужбы работают!
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