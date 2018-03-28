Кабінет міністрів України почав перший етап структурної реорганізації Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст В Україні не буде податкових інспекцій.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:46
В Україні не буде податкових інспекцій
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Дивися повний текст В Україні не буде податкових інспекцій.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:46
І знову накрутять.Чи справді райони в обхід області будуть підчинятися Києву?В ідеалі коли в районного налоговика немає в області начальника,а тільки на самому верху,це дуже добре.Мафії не буде. І свої схеми не будуть крутить.
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