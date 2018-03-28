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В Україні не буде
податкових інспекцій

В Україні не буде податкових інспекцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:46

В Україні не буде податкових інспекцій

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України почав перший етап структурної реорганізації Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст В Україні не буде податкових інспекцій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:46

І знову накрутять.Чи справді райони в обхід області будуть підчинятися Києву?В ідеалі коли в районного налоговика немає в області начальника,а тільки на самому верху,це дуже добре.Мафії не буде. І свої схеми не будуть крутить.
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:13

Не будут. У нас в районе осталось 23 человека. Остальные или сокращены или переплыли в область. В которой до некоторого времени насчитывалось порядка 270 человек, сейчас же 450. :) Без юр. особы будут подчиняться области.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:40

а какая разница от этих изменений для плательщиков налогов?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:47

  Тракторист написав:а какая разница от этих изменений для плательщиков налогов?

Никакой, ухудшение обслуживания, как минимум.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:56

  ruvex написав:
  Тракторист написав:а какая разница от этих изменений для плательщиков налогов?

Никакой, ухудшение обслуживания, как минимум.

если это приведёт к ухудшению обслуживания, то логично задать вопрос а зачем это делается?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:03

  Тракторист написав:
  ruvex написав:
  Тракторист написав:а какая разница от этих изменений для плательщиков налогов?

Никакой, ухудшение обслуживания, как минимум.

если это приведёт к ухудшению обслуживания, то логично задать вопрос а зачем это делается?...

Это уже привело, как минимум в первую очередь ликвидированы отделы по консультированию. По сути чего жалобы плательщиков ни к чему не привели. Все идет своим чередом.
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ruvex
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