Кабінет міністрів України почав перший етап структурної реорганізації Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст В Україні не буде податкових інспекцій.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 13:46
В Україні не буде податкових інспекцій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні не буде податкових інспекцій.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:46
І знову накрутять.Чи справді райони в обхід області будуть підчинятися Києву?В ідеалі коли в районного налоговика немає в області начальника,а тільки на самому верху,це дуже добре.Мафії не буде. І свої схеми не будуть крутить.
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:13
Не будут. У нас в районе осталось 23 человека. Остальные или сокращены или переплыли в область. В которой до некоторого времени насчитывалось порядка 270 человек, сейчас же 450. :) Без юр. особы будут подчиняться области.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:40
а какая разница от этих изменений для плательщиков налогов?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:47
Никакой, ухудшение обслуживания, как минимум.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:56
если это приведёт к ухудшению обслуживания, то логично задать вопрос а зачем это делается?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:03
Это уже привело, как минимум в первую очередь ликвидированы отделы по консультированию. По сути чего жалобы плательщиков ни к чему не привели. Все идет своим чередом.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:06
А как еще перетасовать численный состав и рассадить правильных/своих людей по (занятым ныне) "теплым" креслам без риска возврата РУКОводителей от "папередныкив" на свои насиженные места на основании решений судов (о незаконном увольнении и восстановлении на должности)! А так - реорганизация, новые названия должностей, чиновников предупреждают, а останутся на работе на должности с осовремененным названием - уже не все. Все по закону, по КЗоТ-у 1971 года!
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:05
Додано: П'ят 30 бер, 2018 12:11
знакомый с райотдела налоговой в Черниговской области еще летом мне говорил, что сокращения адские - работать некому. Правда, и крупных плательщиков там половиной пальцев одной руки можно пересчитать. Народ живет вэлфером и/или катается на работу в Киев. Субсидию получает каждый первый
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