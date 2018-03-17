Час від часу отримую подарункові карти за участь в різних програмах досліджень/опитувань/та інше.
зараз маю гіфт карту:
100 фунтів на amazon.co.uk
50$ (по 5$) на amazon.com
ціна -10%
Оплата на карту ПриватБанк
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 29 бер, 2018 14:54
Продам gift card amazon
Час від часу отримую подарункові карти за участь в різних програмах досліджень/опитувань/та інше.
зараз маю гіфт карту:
100 фунтів на amazon.co.uk
50$ (по 5$) на amazon.com
ціна -10%
Оплата на карту ПриватБанк
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