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Продам gift card amazon

Продам gift card amazon
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 12:46

Gift

Куплю гифт Амазон, чистый только
evgenia13
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Повідомлень: 3
З нами з: 30.03.19
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:23

Продаю GiftCard Amazon

Продаю на постоянной основе GiftCard:
Amazon
Us - 65-70%
DE - 60%
IT/FR - 60%
GAP - 55-60%
товар приходит без проблем и банов ваших аккаунтов не будет.

Amazon,Target,Walmart,Ebay,i-Tunes,подарочные сертификаты Алиекспресс от 100$
и др...
Могу снизить % постоянным покупателям, обговаривается

Также могу продать гифты других магазинов одежды(Sephora,Carter's,GAP,Oldnavy,Athleta,ChildrenPlace,Crazy8, Gymboree, Michael Kors, Victoria Secret, Ralph Lauren, H&M, Decatlon, Sportdirect и др)
На гаранта согласен, за вас счет.
Возможно и другие шопы США и UK стучитесь!
за 40-70% это уточнять в лс

Делал тестовые заказы с Амазона,готов предоставить фото товара,всех чеков и тд.
Писем от саппорта не будет,все гифты чистые,с разлиных сервисов и панели от Google- и др.
Telegram - https://t.me/AmazonSeller777
Jabber- sellamazon@thesecure.biz
sellamazon777
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Повідомлень: 2
З нами з: 26.05.19
Подякував: 0 раз.
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  #<12
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