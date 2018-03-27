Уряд затвердив план підвищення безпеки дорожнього руху до 2020 року.
Дивися повний текст Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання водійських прав.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14
Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання водійських прав.
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14
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