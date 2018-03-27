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Кабмін хоче запровадити ще
одну довідку для отримання...

Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14

Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд затвердив план підвищення безпеки дорожнього руху до 2020 року.

Дивися повний текст Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання водійських прав.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14

а когда начнут чиновников и депутатов проверять на вменяемость?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:24

Как только читаешь заголовок о введении нового налога/сбора/акциза/справки/проверки, тут же сразу "в соответствии с европейскими нормами". Блин, уже даже не смешно.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:55

Вот когда прочитаю такое про пенсию - в соответсвии с европейскими нормами.
В общем ясно еще одна кормущка для рехформатороф.
Джон
 
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