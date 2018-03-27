Уряд затвердив план підвищення безпеки дорожнього руху до 2020 року.
Дивися повний текст Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання водійських прав.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14
Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання водійських прав.
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14
а когда начнут чиновников и депутатов проверять на вменяемость?
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Додано: Чет 29 бер, 2018 19:24
Как только читаешь заголовок о введении нового налога/сбора/акциза/справки/проверки, тут же сразу "в соответствии с европейскими нормами". Блин, уже даже не смешно.
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:55
Вот когда прочитаю такое про пенсию - в соответсвии с европейскими нормами.
В общем ясно еще одна кормущка для рехформатороф.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:51
R2
Мне кажется, что директор автошколы немножко кривит душой, говоря о необходимости "более тщательной проверки на адекватность", зная, как в автошколах "решаются" вопросы с МРЭО и мед. справками.
А для любителей внедрения новых справок посоветовал бы обратить внимание на ответственность лиц, выдающих оные. Или сопоставить случаи ДТП с местом выдачи справок, прав, прохождения обучения. Думается, что там работы - поле не пахано.
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