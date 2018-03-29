Кабмін хоче запровадити ще одну довідку для отримання...

Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:37

предлагаю ввести медико-психологическое оценивание при устройстве на работу в Кабинет министров, а потом через каждые пол года!

быстро у них крышу сносит, как до кормушки дорываются...

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн