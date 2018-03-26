Ця норма діятиме як у житловому секторі, так і в бюджетних установах, повідомив департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА.
Дивися повний текст Повідомили, коли в столиці відключать опалення.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 15:20
Повідомили, коли в столиці відключать опалення
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Дивися повний текст Повідомили, коли в столиці відключать опалення.
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:20
почему-то не освещён вопрос отключения больниц, школ и детских садов, которые подктючены к тепловым сетям и где по нормам отлючения должны проводится если в течение 3 суток среднесуточная температура выше +10°С
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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