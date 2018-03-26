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Повідомили, коли в столиці
відключать опалення

Повідомили, коли в столиці відключать опалення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:20

Повідомили, коли в столиці відключать опалення

Пропонуємо до обговорення:
Ця норма діятиме як у житловому секторі, так і в бюджетних установах, повідомив департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

Дивися повний текст Повідомили, коли в столиці відключать опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:20

почему-то не освещён вопрос отключения больниц, школ и детских садов, которые подктючены к тепловым сетям и где по нормам отлючения должны проводится если в течение 3 суток среднесуточная температура выше +10°С
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:57

Судя по прогнозу, это будет 7 апреля, в Страстную субботу. Поэтому паски лучше делать заранее, пока тёплые батареи.
warlamp
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