Повідомили, коли в столиці відключать опалення

Додано: Чет 29 бер, 2018 15:20

почему-то не освещён вопрос отключения больниц, школ и детских садов, которые подктючены к тепловым сетям и где по нормам отлючения должны проводится если в течение 3 суток среднесуточная температура выше +10°С

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев