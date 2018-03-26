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Нові правила паркування:
покарання та штрафи

Нові правила паркування: покарання та штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:41

Нові правила паркування: покарання та штрафи

Пропонуємо до обговорення:
З другого півріччя 2018 року близько 15 мільйонів водіїв і 10 мільйонів автовласників будуть жити за новими правилами паркування.

Дивися повний текст Нові правила паркування: покарання та штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:41

Де би лы! Сначала понастройте парковок а потом перенимайте не только гейропейский, но и американский опыт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:38

Ну наконец-то!
Не хватает, правда, 4-го режима -- любой "мимопроходящий" со спец-программой. -- как у северян.
_hunter
 
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