З другого півріччя 2018 року близько 15 мільйонів водіїв і 10 мільйонів автовласників будуть жити за новими правилами паркування.
Дивися повний текст Нові правила паркування: покарання та штрафи.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:41
Нові правила паркування: покарання та штрафи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила паркування: покарання та штрафи.
Додано: Чет 29 бер, 2018 16:41
Де би лы! Сначала понастройте парковок а потом перенимайте не только гейропейский, но и американский опыт.
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:38
Ну наконец-то!
Не хватает, правда, 4-го режима -- любой "мимопроходящий" со спец-программой. -- как у северян.
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