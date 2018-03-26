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Нові правила паркування:
покарання та штрафи

Нові правила паркування: покарання та штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:41

Нові правила паркування: покарання та штрафи

Пропонуємо до обговорення:
З другого півріччя 2018 року близько 15 мільйонів водіїв і 10 мільйонів автовласників будуть жити за новими правилами паркування.

Дивися повний текст Нові правила паркування: покарання та штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:25

Нормальный человек найдет место припарковаться или тебе туалет поставить через каждых 3 метра что бы под деревьями не сцал?
demos_fen76
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:38

Ну наконец-то!
Не хватает, правда, 4-го режима -- любой "мимопроходящий" со спец-программой. -- как у северян.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:01

А " евроблях" как будут штрафовать?
ruslanbogdan
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 18:39

Ratatui интересно, с какого это перпугу все жители Украины должны скинуться, и купить тебе участок земли в городе, за который конечно же ты зажлобишься платить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:18

Регулювання навантаження на інфраструктуру, це в першу чергу обладнані паркінги і недопущення хаотичної забудови з порушенням щільності населення, а це зараз повально і ніхто ні за що не відповідає.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:21

  ruslanbogdan написав:А " евроблях" как будут штрафовать?

вас только это интересует, а когда будут нормальные дороги не?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:40

Re: Нові правила паркування: покарання та штрафи

Только при чем тут владелец авто к штрафам?
Т.е., если по новым правилам, я в том же sixt возьму авто на прокат и неправильно припаркую, то оштрафуют автопрокатную компанию, как владельца машины, а не меня?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:11

  BIGor написав:Ratatui интересно, с какого это перпугу все жители Украины должны скинуться, и купить тебе участок земли в городе, за который конечно же ты зажлобишься платить.


Безмозглый. Прежде чем штрафовать, нужно хотя бы предложить место где можно запарковаться(платное или бесплатное неважно) и вот если такой безмозглый поставил машину не на стоянку, то его непременно нужно оштрафовать и ещё машину увезти на штрафплощадку. А скидываться должны строители которые понастроили хрен знает что, а вот парковки почему-то забыли.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:14

  ruslanbogdan написав:А " евроблях" как будут штрафовать?


В новостях прокомментировали, мол, будут высылать ИЛИ украинцу который ввез авто, а если такого нет - иностранцу-владельцу, С ЗАПРЕТОМ на въезд в Украину (!) в случае неуплаты (думаю, штраф будет "висеть" в таможенной базе и при въезде в Украину иностранного физика-владельца - будут вручать протокол вместе с отметкой о въезде в Украину)
Миша-клиент
 
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