З другого півріччя 2018 року близько 15 мільйонів водіїв і 10 мільйонів автовласників будуть жити за новими правилами паркування.
Дивися повний текст Нові правила паркування: покарання та штрафи.
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Додано: Чет 29 бер, 2018 16:41
Нові правила паркування: покарання та штрафи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила паркування: покарання та штрафи.
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:25
Нормальный человек найдет место припарковаться или тебе туалет поставить через каждых 3 метра что бы под деревьями не сцал?
Додано: Чет 29 бер, 2018 17:38
Ну наконец-то!
Не хватает, правда, 4-го режима -- любой "мимопроходящий" со спец-программой. -- как у северян.
Додано: Чет 29 бер, 2018 18:39
Ratatui интересно, с какого это перпугу все жители Украины должны скинуться, и купить тебе участок земли в городе, за который конечно же ты зажлобишься платить.
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:18
Регулювання навантаження на інфраструктуру, це в першу чергу обладнані паркінги і недопущення хаотичної забудови з порушенням щільності населення, а це зараз повально і ніхто ні за що не відповідає.
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:21
Додано: Чет 29 бер, 2018 19:40
Re: Нові правила паркування: покарання та штрафи
Только при чем тут владелец авто к штрафам?
Т.е., если по новым правилам, я в том же sixt возьму авто на прокат и неправильно припаркую, то оштрафуют автопрокатную компанию, как владельца машины, а не меня?
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:11
Безмозглый. Прежде чем штрафовать, нужно хотя бы предложить место где можно запарковаться(платное или бесплатное неважно) и вот если такой безмозглый поставил машину не на стоянку, то его непременно нужно оштрафовать и ещё машину увезти на штрафплощадку. А скидываться должны строители которые понастроили хрен знает что, а вот парковки почему-то забыли.
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:14
В новостях прокомментировали, мол, будут высылать ИЛИ украинцу который ввез авто, а если такого нет - иностранцу-владельцу, С ЗАПРЕТОМ на въезд в Украину (!) в случае неуплаты (думаю, штраф будет "висеть" в таможенной базе и при въезде в Украину иностранного физика-владельца - будут вручать протокол вместе с отметкой о въезде в Украину)
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