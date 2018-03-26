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Нові правила паркування:
покарання та штрафи

Нові правила паркування: покарання та штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:19

  Миша-клиент написав:
  ruslanbogdan написав:А " евроблях" как будут штрафовать?


В новостях прокомментировали, мол, будут высылать ИЛИ украинцу который ввез авто, а если такого нет - иностранцу-владельцу, С ЗАПРЕТОМ на въезд в Украину (!) в случае неуплаты (думаю, штраф будет "висеть" в таможенной базе и при въезде в Украину иностранного физика-владельца - будут вручать протокол вместе с отметкой о въезде в Украину)


Будут высылать украинца за границу :mrgreen: , без права возвращения пока мзду в казну не уплатит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:49

  Ratatui написав:
  BIGor написав:Ratatui интересно, с какого это перпугу все жители Украины должны скинуться, и купить тебе участок земли в городе, за который конечно же ты зажлобишься платить.


Безмозглый. Прежде чем штрафовать, нужно хотя бы предложить место где можно запарковаться(платное или бесплатное неважно) и вот если такой безмозглый поставил машину не на стоянку, то его непременно нужно оштрафовать и ещё машину увезти на штрафплощадку. А скидываться должны строители которые понастроили хрен знает что, а вот парковки почему-то забыли.


А больше тебе ничего не предложить? Негде ставить - твои проблемы. Не покупай машину.
Тебе никто не обязан ничего строить, тем более бесплатно. И так в Киеве ни пройти, ни проехать нельзя, потому что каждому жлобу лень пройти 50-100 метров от парковки, надо обязательно бросить свой чермет на тротуаре или обочине, закрывая видимость и мешая всем. Надеюсь, всех будут эвакуировать и штрафовать нещадно, только так порядок можно навести. Потом за стихийную торговлю может возьмутся и за говноМАФы, слепленные из чего попало и натыканные повсеместно.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:02

  Ratatui написав: Безмозглый. Прежде чем штрафовать, нужно хотя бы предложить место где можно запарковаться(платное или бесплатное неважно) и вот если такой безмозглый поставил машину не на стоянку, то его непременно нужно оштрафовать и ещё машину увезти на штрафплощадку. А скидываться должны строители которые понастроили хрен знает что, а вот парковки почему-то забыли.

вот я не раз наблюдаю картину: стоит КУЧА машин вдоль дороги, занимая одну из двух полос. в то время как за 200 метров от этого места - бесплатная парковка, пустая. но оторвать свой анус от сидушки и пройтись 200 метров для многих владельцев - западло.
Xirss
 
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  #<12
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