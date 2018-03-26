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Нові правила паркування: покарання та штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:19
Миша-клиент написав: ruslanbogdan написав:
А " евроблях" как будут штрафовать?
В новостях прокомментировали, мол, будут высылать ИЛИ украинцу который ввез авто, а если такого нет - иностранцу-владельцу, С ЗАПРЕТОМ на въезд в Украину (!) в случае неуплаты (думаю, штраф будет "висеть" в таможенной базе и при въезде в Украину иностранного физика-владельца - будут вручать протокол вместе с отметкой о въезде в Украину)
Будут высылать украинца за границу
, без права возвращения пока мзду в казну не уплатит.
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Ratatui
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Додано: Чет 29 бер, 2018 20:49
Ratatui написав: BIGor написав:Ratatui
интересно, с какого это перпугу все жители Украины должны скинуться, и купить тебе участок земли в городе, за который конечно же ты зажлобишься платить.
Безмозглый. Прежде чем штрафовать, нужно хотя бы предложить место где можно запарковаться(платное или бесплатное неважно) и вот если такой безмозглый поставил машину не на стоянку, то его непременно нужно оштрафовать и ещё машину увезти на штрафплощадку. А скидываться должны строители которые понастроили хрен знает что, а вот парковки почему-то забыли.
А больше тебе ничего не предложить? Негде ставить - твои проблемы. Не покупай машину.
Тебе никто не обязан ничего строить, тем более бесплатно. И так в Киеве ни пройти, ни проехать нельзя, потому что каждому жлобу лень пройти 50-100 метров от парковки, надо обязательно бросить свой чермет на тротуаре или обочине, закрывая видимость и мешая всем. Надеюсь, всех будут эвакуировать и штрафовать нещадно, только так порядок можно навести. Потом за стихийную торговлю может возьмутся и за говноМАФы, слепленные из чего попало и натыканные повсеместно.
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smdtranz
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Додано: Чет 29 бер, 2018 21:02
Ratatui написав:
Безмозглый. Прежде чем штрафовать, нужно хотя бы предложить место где можно запарковаться(платное или бесплатное неважно) и вот если такой безмозглый поставил машину не на стоянку, то его непременно нужно оштрафовать и ещё машину увезти на штрафплощадку. А скидываться должны строители которые понастроили хрен знает что, а вот парковки почему-то забыли.
вот я не раз наблюдаю картину: стоит КУЧА машин вдоль дороги, занимая одну из двух полос. в то время как за 200 метров от этого места - бесплатная парковка, пустая. но оторвать свой анус от сидушки и пройтись 200 метров для многих владельцев - западло.
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Xirss
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Додано: Чет 29 бер, 2018 21:36
safonovstanislav
Да. Именно так. Штраф прийдет в компанию арендодателя. А они перешлют вам, потому что вы им подпишите договор аренды.
Точно также сейчас в европах можно наарендной машине понарушать, а потом вам или при сдаче машинв счет выставят, или в Украину счет прийдет в 2-3 кратном размере (это прибавятся услуги полиции, арендной конторы, почты и комиссии). И попробуйте не заплать - на любом пересечении с их госслужбами вас разу тормознут.
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max1gu
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:29
Есть в Киеве такое место - Бессарабка. Там в 2-3 ряда паркуют. Вот там и можно начинать. Только там место жирное - только машины ВИП.
Кто здоровьем будет своим рисковать и штрафовать?
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Molchyn
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:40
"суворость закона компенсируется необязательностью его выполнения"©
все прописано правильно, во многих нормальных странах правила парковки гораздо жесче,о размерах штрафов вообще говорить не стоит, но ни в одной нормальной стране нет такого количества автомобилей с непонятными владельцами - начиная от перепроданых по несколько раз "по доверенности" и заканчивая десятками, а то и сотнями тысяч, "сотрудников иностранных компаний" на разных бл__я__хах,в итоге хитромудрые граждани "европейской краины" завалят суды исками и будет очередной пшик как при пчеловоде...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:58
Це ж все взаємозв"язано - народ не вимагає наявності паркови поблизу місця проживання - ніхто і не буде особливо цим перейматися ...
В деяких країнах ( останнє , що чув - Японія ) купуєш/реєструєш авто - покажи наявність гаражу чи стоянки поблизу місця проживання . Вартість стоянки , до речі - приблизно 10-15 % вартості оренди маленької квартири там же ...
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Puente
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:19
antikkristall написав:
"суворость закона компенсируется необязательностью его выполнения"©
все прописано правильно, во многих нормальных странах правила парковки гораздо жесче,о размерах штрафов вообще говорить не стоит, но ни в одной нормальной стране нет такого количества автомобилей с непонятными владельцами - начиная от перепроданых по несколько раз "по доверенности" и заканчивая десятками, а то и сотнями тысяч, "сотрудников иностранных компаний" на разных бл__я__хах,в итоге хитромудрые граждани "европейской краины" завалят суды исками и будет очередной пшик как при пчеловоде...
Представляю глаза того судьи, к которому попадёт иск от гражданина Литвы, который, якобы нарушил закон Украины, находясь в Литве
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safonovstanislav
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