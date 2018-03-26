Нові правила паркування: покарання та штрафи

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16
странный закон петя себе под выборы подписал.
наверно уже смирился, что не выиграть.
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Pegasmaster
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