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Нові правила паркування:
покарання та штрафи

Нові правила паркування: покарання та штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16

Re: Нові правила паркування: покарання та штрафи

странный закон петя себе под выборы подписал.
наверно уже смирился, что не выиграть.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:05

  smdtranz написав:
  Ratatui написав:
  BIGor написав:Ratatui интересно, с какого это перпугу все жители Украины должны скинуться, и купить тебе участок земли в городе, за который конечно же ты зажлобишься платить.


Безмозглый. Прежде чем штрафовать, нужно хотя бы предложить место где можно запарковаться(платное или бесплатное неважно) и вот если такой безмозглый поставил машину не на стоянку, то его непременно нужно оштрафовать и ещё машину увезти на штрафплощадку. А скидываться должны строители которые понастроили хрен знает что, а вот парковки почему-то забыли.


А больше тебе ничего не предложить? Негде ставить - твои проблемы. Не покупай машину.
Тебе никто не обязан ничего строить, тем более бесплатно. И так в Киеве ни пройти, ни проехать нельзя, потому что каждому жлобу лень пройти 50-100 метров от парковки, надо обязательно бросить свой чермет на тротуаре или обочине, закрывая видимость и мешая всем. Надеюсь, всех будут эвакуировать и штрафовать нещадно, только так порядок можно навести. Потом за стихийную торговлю может возьмутся и за говноМАФы, слепленные из чего попало и натыканные повсеместно.


Ты, что даже велика не имеешь? Поэтому ересь пишешь. Если нет предложений по стоянке. то где её ставить? У тебя в огороде что ли?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:07

А будет всё где то так:

https://www.facebook.com/notes/%D0%B3%D ... 373452274/
Ratatui
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  #<123
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