|
|
|
Нові правила паркування: покарання та штрафи
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:16
странный закон петя себе под выборы подписал.
наверно уже смирился, что не выиграть.
-
Pegasmaster
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 10.05.17
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:05
smdtranz написав: Ratatui написав: BIGor написав:Ratatui
интересно, с какого это перпугу все жители Украины должны скинуться, и купить тебе участок земли в городе, за который конечно же ты зажлобишься платить.
Безмозглый. Прежде чем штрафовать, нужно хотя бы предложить место где можно запарковаться(платное или бесплатное неважно) и вот если такой безмозглый поставил машину не на стоянку, то его непременно нужно оштрафовать и ещё машину увезти на штрафплощадку. А скидываться должны строители которые понастроили хрен знает что, а вот парковки почему-то забыли.
А больше тебе ничего не предложить? Негде ставить - твои проблемы. Не покупай машину.
Тебе никто не обязан ничего строить, тем более бесплатно. И так в Киеве ни пройти, ни проехать нельзя, потому что каждому жлобу лень пройти 50-100 метров от парковки, надо обязательно бросить свой чермет на тротуаре или обочине, закрывая видимость и мешая всем. Надеюсь, всех будут эвакуировать и штрафовать нещадно, только так порядок можно навести. Потом за стихийную торговлю может возьмутся и за говноМАФы, слепленные из чего попало и натыканные повсеместно.
Ты, что даже велика не имеешь? Поэтому ересь пишешь. Если нет предложений по стоянке. то где её ставить? У тебя в огороде что ли?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5350
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 бер, 2018 18:07
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5350
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|