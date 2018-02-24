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Чи відберуть безвіз: у МЗС прокоментували заяву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 бер, 2018 20:30
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на різку критику з ЄС щодо е-декларування для громадських активістів, безвізовий режим України не постраждає.
Дивися повний текст Чи відберуть безвіз: у МЗС прокоментували заяву єврокомісара Хана
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