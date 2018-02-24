RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи відберуть безвіз: у МЗС
прокоментували заяву...

Чи відберуть безвіз: у МЗС прокоментували заяву...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:30

Чи відберуть безвіз: у МЗС прокоментували заяву...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на різку критику з ЄС щодо е-декларування для громадських активістів, безвізовий режим України не постраждає.

Дивися повний текст Чи відберуть безвіз: у МЗС прокоментували заяву єврокомісара Хана.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81108
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні прокоментували обмеження кількості пільгових... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 16 бер, 2018 16:46
36 1746
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 20:55
warlamp
У "Нафтогазі" прокоментували ідею "Газпрому" розірвати...
R2 » П'ят 02 бер, 2018 17:29
6 347
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 бер, 2018 13:11
pohl-elena
Безвіз в Україні: Клімкін пояснив причину втечі з... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Суб 24 лют, 2018 11:02
51 5758
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 20:12
slavek
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13080)
29.03.2018 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.